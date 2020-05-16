16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek olan ancak teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında yer almayan Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 16.05.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 15:47
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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da merak edilen konulardan biriyse Mbaye Diagne'nin geleceği...

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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Cimbom'un geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Senegalli forvet, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve sezon başında Club Brugge takımına kiralanmıştı.

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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Belçika ekibinde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve istenen performansı veremeyen 28 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Ajansspor'da yer alan habere göre, senelik 2 milyon 350 bin Euro maaş yükü bulunan futbolcuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in kararı net.

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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Tecrübeli çalıştırıcı kesin bir dille tecrübeli santrforun gelecek planlarında olmadığını bildirdi.

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