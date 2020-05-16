Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek olan ancak teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında yer almayan Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 15:47 ABONE OL