16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek olan ancak teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında yer almayan Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar..
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