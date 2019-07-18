18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ilginç lakabıyla tarafları çok şaşırttı. Yıldız ismin hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip eden Galatasaraylı taraftarlar, Jean Michael Seri'ın lakabını duyunca adeta şaşıp kaldılar.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 18:33
  • 1
  • 139
Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!

MEHMET TOPAL ÖRÜMCEK

  • 2
  • 139
Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!

RAUL GONZALEZ-ŞEYTAN

  • 3
  • 139
Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!

İBRAHİM ÜZÜLMEZ - DELİ İBRAHİM

  • 4
  • 139
Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

  • 5
  • 139
Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör