18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yeni yıldızı Michael Seri'nin lakabını duyanlar kulaklarına inanamadı!
Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ilginç lakabıyla tarafları çok şaşırttı. Yıldız ismin hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip eden Galatasaraylı taraftarlar, Jean Michael Seri'ın lakabını duyunca adeta şaşıp kaldılar.
Giriş Tarihi: 18.07.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 18:33
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