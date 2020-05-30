Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla yarışta 'ben de varım' demişti. Çıktığı 9 maçın 7'sini kazanan ve 2 beraberlik alan Cimbom, aynı zamanda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de yenerek 21 yıllık hegemonyayı da bitirmişti. Yeni sezon öncesi gelecek isimler kadar gönderilecek isimleri de düşünen teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda ise kararını vermiş ve kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Bu kapsamda Senegalli forvetin Süper Lig takımına kiralanması gündeme geldi. İşte o transferin perde arkası...