30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla yarışta 'ben de varım' demişti. Çıktığı 9 maçın 7'sini kazanan ve 2 beraberlik alan Cimbom, aynı zamanda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de yenerek 21 yıllık hegemonyayı da bitirmişti. Yeni sezon öncesi gelecek isimler kadar gönderilecek isimleri de düşünen teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda ise kararını vermiş ve kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Bu kapsamda Senegalli forvetin Süper Lig takımına kiralanması gündeme geldi. İşte o transferin perde arkası...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 15:00
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Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan haftaları için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan sarı-kırmızılılarda tek hedef, 23'üncü şampiyonluğa ulaşmak.

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Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs'ta yapılan Covid-19 testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonucunun pozitif çıkması üzerine idmanlara 6 gün ara vermişti.

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Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

Geçen perşembe tüm takımın test sonucunun negatif çıkması sonrası yeniden sahaya çıkan Galatasaray'da antrenmanlar Ramazan Bayramı'nda da sürdü. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi taktik idmanlar da yapmaya başlayan Terim'in öğrencileri, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor

YENİ SEZON PLANLARI MASADA
Sarı-kırmızılılarda bir yandan sezonun geri kalan bölümü için hazırlık sürerken bir yandan da gelecek yılın planları yapılıyor.

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