05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak'ın parası Abdurrahim Albayrak'a!

Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın ilk taksidi Abdurrahim Albayrak'a verilecek.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 10:36
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Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Ozan Kabak transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Kasımpaşalı Diagne transferinde pazarlık masasına 15 milyon Euro ile oturan Kasımpaşa'yı Galatasaray 10 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ile ikna etmişti.

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Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Sarı-kırmızılı kulüp geçen çarşamba günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro'yu nakit olarak ödedi.

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Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Bu paranın tamamını İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği ortaya çıktı.

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Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Galatasaray adına 10 milyon Euro'yu kendi şirketinden ödeyen Albayrak'ın bu hafta içinde 4 milyon Euro geri alacağı öğrenildi.

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