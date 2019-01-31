Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

31 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
Diagne transferinin ardından ikinci forvet hamlesi de yapan Galatasaray Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu gece yarısı İstanbul'a getirdi. Peki sarı kırmızılı yönetim Yunan golcüye ne kadar ücret ödeyecek...
Giriş Tarihi: 31.01.2019 08:22
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