31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi

Diagne transferinin ardından ikinci forvet hamlesi de yapan Galatasaray Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu gece yarısı İstanbul'a getirdi. Peki sarı kırmızılı yönetim Yunan golcüye ne kadar ücret ödeyecek...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 08:22
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Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Galatasaray, ara transfer dönemi son gününde beklenen transferleri gerçekleştirdi. Forvet hattına Diagne'nin ardından Kostas Mitroglou'nu da transfer etti.

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Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Alan, Pato, Balotelli ve Benjamin Tetteh gibi isimlerle anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou ile temasa geçti.

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Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Son güne girilirken Marsilya ve golcü oyuncu ile anlaşma sağlandı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Kostas Mitroglou'nun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

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Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI
Cimbom, Yunan yıldızı 1.5 yıllığına bedelsiz kiraladı.

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Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Yunan basınına göre; 30 yaşındaki futbolcu yıllık 5 milyon 250 bin Euro alacak... Forma giydiği her karşılaşma için de 10 bin Euro alması gündemde...

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