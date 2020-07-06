06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic savaşı! Transferi...

Transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, listesine Mario Mandzukic'i almıştı. İki ezeli rakip de forvet hattına takviye yapmak isterken transferde karşı karşıya geldiler. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 12:20
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic savaşı! Transferi...

Süper Lig'de 30. hafta itibariyle şampiyonluk potasından oldukça uzak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, rotaasını transfere çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic savaşı! Transferi...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen İstanbul devleri, yapılacak nokta transferlerle bu sezonki hataya düşmemek istiyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic savaşı! Transferi...

Galatasaray, Radamel Falcao'dan kurtularak yerine çok daha iyi bir santraforu getirmek ve gelecek sezon gol yollarındaki sıkıntısına son vermenin planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic savaşı! Transferi...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında teklif gelirse satarız demişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic savaşı! Transferi...

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, golcü transferindeki 1 numaralı hedefi de ortaya çıktı...

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