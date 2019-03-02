02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, BB Erzurumspor maçı öncesinde gittikleri Erzurum deplasmanında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 22:25
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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erzurum'da yaptığı açıklamada 19.00 olarak açıklanan maç saatinin değişmemesi için yayıncı kuruluşun direttiğini belirterek, "Galatasaray her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecektir" dedi.

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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi. Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'na indi.

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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!

Uçaktan ilk inen başkan Mustafa Cengiz'i taraftarlar karşıladı.

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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!

Sarı kırmızılı taraftarların sevgi gösterileri arasında havalimanından çıkan başkan Cengiz, maçı taraftarlar arasında seyredeceğini söyledi.

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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!

Cezasını asker gibi saydığını ifade eden Cengiz, "108 gün olmuş. Biz asker gibi sayıyoruz. Henüz protokole 42 günüm var. Ben zaten bir taraftarım, seyircinin içinde olacağım. Onun için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

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