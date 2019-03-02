02 Mart 2019, Cumartesi
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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, BB Erzurumspor maçı öncesinde gittikleri Erzurum deplasmanında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.03.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 22:25
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