05 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için söz aldı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Bu sorunun cevabı yanıt buldu. Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu transferi için Milan'dan söz aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 08:00
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