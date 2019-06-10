Fatih Terim talimatı verdi! İşte Cimbom'un son teklifi...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldız oyuncu için kulübü ile görüşen sarı-kırmızılılar, oyuncu için son teklifini yaptı. Galatasaray, Diagne transferinde de olduğu gibi ücreti peşin ödemeye hazır olduklarını da bildirdi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transferde talimatı verdi. İşte Galarasaray'ın son teklifi...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





