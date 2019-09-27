27 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!
G.Saray yönetimi, F.Bahçe'den bir talep gelmemesi üzerine boşta olan bütün locaları derbi için kiraladı... Böylece cezalı Ali Koç'un TT Stadı'na gitme ihtimali kalmadı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca geçen sezonun aksine ezeli rakibine yemek daveti yapmadı. Yönetim, Koç'un son açıklamaları nedeniyle bu şekilde bir karara vardı...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 00:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 09:01
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