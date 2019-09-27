27 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!

G.Saray yönetimi, F.Bahçe'den bir talep gelmemesi üzerine boşta olan bütün locaları derbi için kiraladı... Böylece cezalı Ali Koç'un TT Stadı'na gitme ihtimali kalmadı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca geçen sezonun aksine ezeli rakibine yemek daveti yapmadı. Yönetim, Koç'un son açıklamaları nedeniyle bu şekilde bir karara vardı...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 00:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 09:01
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyüyor...

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!

Galatasaray yönetim yarın TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!

Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki dersiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!

Ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim sürüyor!

Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

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