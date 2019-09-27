27 Eylül 2019, Cuma
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Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak!
Terim ilk olarak Emre Belözoğlu'nun topla oynama sayısını 85'lerden 50'lere indirmeyi ve Vedat Muriç'in sırtı dönük top alıp servis yapmasını engellemeyi hedefliyor Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin pas ve hücum bağlantılarını kestikten sonra oyuna hükmederek rakibin en zayıf karnı olan tandem ikilisine baskı kurmayı düşünüyor.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 07:58
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