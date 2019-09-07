07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray idmanına Falcao damgası!

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana ise sarı-kırmızılıların dünya yıldızı Radamel Falcao damga vurdu. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 15:17
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Galatasaray idmanına Falcao damgası!

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray idmanına Falcao damgası!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.

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Galatasaray idmanına Falcao damgası!

İdmanın ana bölümünde A takım ile 19 yaş altı takımı, 11'e 11 çift kale maç oynadı.

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Galatasaray idmanına Falcao damgası!

FALCAO'DAN İKİ GOL

A takım, yapılan çift kale maçı 4-0 kazanırken, golleri Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram kaydetti.

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Galatasaray idmanına Falcao damgası!

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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