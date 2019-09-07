Galatasaray idmanına Falcao damgası!

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana ise sarı-kırmızılıların dünya yıldızı Radamel Falcao damga vurdu. İşte idmandan kareler...