07 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Dergisi'ndeki Eylül ayı sayısı baş yazısı yayınlandı. Başkan Koç'un yazısının bir bölümü ise dikkat çekti. Sosyal medyada yazının bu bölümü Fatih Terim'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Koç'un dikkat çeken o yazısı...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 13:00
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