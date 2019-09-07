Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

"SOSYAL MEDYADA UYANIK OLMALISINIZ"

Bu konuda zaman zaman medya organlarında çıkarılan maksatlı haberlerin, çalışma motivasyonumuza zarar vermesine izin vermedik. Bu sezon hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak uzun yolculuk yönetim, teknik heyet, sporcu ve taraftarlarımızın birlik ve beraberlik ile kenetlenmesiyle ancak mümkün olacaktır. Camiamızdan da en önemli ricam, sosyal medya başta olmak üzere medya organlarında da kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak asli görevleri manipülatif söylemlerle yönetimimiz üzerinde baskı unsuru oluşturma çabasında olan kişilere karşı dikkatli ve uyanık olmalarıdır.