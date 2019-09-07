07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Dergisi'ndeki Eylül ayı sayısı baş yazısı yayınlandı. Başkan Koç'un yazısının bir bölümü ise dikkat çekti. Sosyal medyada yazının bu bölümü Fatih Terim'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Koç'un dikkat çeken o yazısı...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 13:00
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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eylül ayı sayısı başyazısında futbol ve diğer branşlardaki son durum hakkında bilgi verdi. Ali Koç gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu. İşte o yazı...

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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Sevgili Fenerbahçeliler,

Geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir sezona başlangıç yaptık. Futbol A takımımız hocamız Ersun Yanal liderliğinde Spor Toto Süper Lig'deki ilk üç hafta maçlarında çok iyi mücadele ederek sahadan iki galibiyet ve bir beraberlik ile ayrıldı. Trabzonspor mücadelesinde sayısız pozisyondan yararlanamadık, galibiyeti kaçırdık, ancak ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti. Yoluna emin adımlarla yürüyen takımımız camiamızın desteği ile sahip olduğu şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor.

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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Yeni sezon transfer çalışmalarımızı da içerisinde bulunduğumuz finansal durumu ve çeşitli kısıtlamaları göz önünde bulundurarak büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken hocamız Ersun Yanal ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile çok sıkı bir koordinasyon içerisinde çalıştık.

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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

"SOSYAL MEDYADA UYANIK OLMALISINIZ"

Bu konuda zaman zaman medya organlarında çıkarılan maksatlı haberlerin, çalışma motivasyonumuza zarar vermesine izin vermedik. Bu sezon hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak uzun yolculuk yönetim, teknik heyet, sporcu ve taraftarlarımızın birlik ve beraberlik ile kenetlenmesiyle ancak mümkün olacaktır. Camiamızdan da en önemli ricam, sosyal medya başta olmak üzere medya organlarında da kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak asli görevleri manipülatif söylemlerle yönetimimiz üzerinde baskı unsuru oluşturma çabasında olan kişilere karşı dikkatli ve uyanık olmalarıdır.

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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mutlak şampiyonluk hedefiyle camiamızla omuz omuza çıktığımız yeni futbol sezonunun başlangıç gününde bir bildiri yayınladık.

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