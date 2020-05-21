21 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak lig maçları için çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. İşte sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 16:44
ABONE OL
  • 1
  • 10
Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Yapılan son COVID-19 testinde performans ekibindeki bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından Galatasaray'da antrenmanlara 6 gün ara verilmişti.

  • 2
  • 10
Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktığı öğrenildi.

  • 3
  • 10
Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla alakalı bir açıklama yapıldı.

  • 4
  • 10
Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

  • 5
  • 10
Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray çalışmalarını bugün kaldığı yerden devam etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör