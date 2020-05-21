21 Mayıs 2020, Perşembe

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Fatih Terim'den o transfere veto!

2020-21 sezonu için kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in genç yıldızına gelen transfer teklifini veto ettiğini açıkladı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:29
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Fatih Terim'den o transfere veto!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

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Fatih Terim'den o transfere veto!

Gelecek ve gönderilecek isimleri şimdiden belirleyen sarı-kırmızılılarda öncelik genç yetenekler oldu.

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Fatih Terim'den o transfere veto!

Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezon yaşlı isimlerle yola devam etmek istemiyor.

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Fatih Terim'den o transfere veto!

Bu bağlamda sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 30 yaş üstü futbolcularla Galatasaray yola devam etmeyecek. Öte yandan Cimbom, altyapısından çıkan futbolculara öncelik vermeye hazırlanıyor.

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Fatih Terim'den o transfere veto!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altyapı meyvelerinden birisi olan ve tecrübe kazanması adına Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz Kol'da sıcak gelişmeler yaşandı.

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