Fatih Terim'den o transfere veto!

2020-21 sezonu için kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in genç yıldızına gelen transfer teklifini veto ettiğini açıkladı. Son dakika Galatasaray haberleri...