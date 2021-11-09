GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlarda transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Süper Lig'de, uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, o yıldız için pazarlıklara başladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:50 ABONE OL