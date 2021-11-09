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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlarda transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Süper Lig'de, uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, o yıldız için pazarlıklara başladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor

Galatasaray, milli araya girilmesinin ardından transfer görüşmelerini hızlandırdı. Sarı kırmızılıların gündemine, Süper Lig'de boy gösteren flaş bir isim girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in, orta saha talebi sonrası arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma içine girmişti.

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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor

Milli arada transfere yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, izleme komitesi ve menajerlerin önermiş olduğu isimleri değerlendirme altına aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor

Birçok futbolcuyla temas kuran Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Konyaspor'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor

PAZARLIKLAR KIZIŞTI!

Teknik Direktör Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Konyaspor ile pazarlıklar başladı. Yeşil-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 4 milyon Euro'dan açtı.

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