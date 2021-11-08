GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Süper Lig'e bu sezon iyi başlangıç yapamayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim bir yandan bu ligdeki gidişatı düzeltmek isterken, diğer yandan ise yönetime orta sahaya bir takviye istediğini belirtti. Bu talebin üzerine yönetim, yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı yıldız için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:51 ABONE OL