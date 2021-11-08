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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Süper Lig'e bu sezon iyi başlangıç yapamayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim bir yandan bu ligdeki gidişatı düzeltmek isterken, diğer yandan ise yönetime orta sahaya bir takviye istediğini belirtti. Bu talebin üzerine yönetim, yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı yıldız için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:51
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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona istediği iyi başlayamadı. Sarı kırmızılılar geriden kalan 12 haftada, yalnızca 21 puan alarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Cimbom'da gözler bir taragtan da ocak transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Son olarak Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Cimbom'da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim kolları sıvadı. Bir yandan yeni transferlerin takıma daha fazla katkı sağlaması için çalışmalar sürerken diğer yandan kadroya katılacak oyuncular da gündemde.

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Cimbom öte yandan UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 4 maç sonunda 8 puan alarak ilk sırada yer aldı. Aslan, Avrupa'da başarılı bir grafik çizdi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Deneyimli teknik adam Fatih Terim ise yönetime, orta sahaya bir takviye yapılması gerektiğini iletti. Yaz transfer döneminde bir çok genç oyuncuyu takıma kazandıran Cimbom, bu kez deneyimli ve performansı tartışılmayacak bir ismi kadrosuna katacak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Bu kapsamda Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı orta saha için harekete geçti.

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