GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak

Galatasaray'da, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar sıklaştı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Ziraat Türkiye Kupası serüvenine de başlayacak olan sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladı İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 09:27 ABONE OL