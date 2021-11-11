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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak

Galatasaray'da, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar sıklaştı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Ziraat Türkiye Kupası serüvenine de başlayacak olan sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladı İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 09:27
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Süper Lig ve Avrupa'nın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek Cimbom, 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde edebilecek bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Bu doğrultuda eksik görülen bölgelere takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda hedef orta saha transferi...

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Geçtiğimiz günlerde Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'dan istediği performansı alamadı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı oyuncuyu devre arasında kiralamayı düşünen Burak Elmas ve yönetimi, Assunçao'nun yerine takviye yapmak için harekete geçti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

DIAWARA YENİDEN GÜNDEMDE

Ara transfer döneminde 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, gözler Fatih Terim'in gözdesine çevrildi. Orta sahada bir türlü istediği uyumu yakalayamayan Aslan, Roma'nın yıldızı Amadou Diawara için harekete geçti.

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