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İşte Galatasaray’ın kanat harekatı! Rota Almanya

İşte Galatasaray'ın kanat harekatı! Rota Almanya

Cimbom'da transfer harekatı sürüyor. Hücum hattından beklenen katkıyı alamayan Galatasaray, gözünü Almanya'ya dikti. Sarı-kırmızılı ekip Roland Sallai ve Paulinho ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.09.2022- 06:59 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022- 06:59
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