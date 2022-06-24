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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Cenk Ergün işi bitiriyor

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Cenk Ergün işi bitiriyor

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-kırmızılı ekip, transferde atağa geçti. Cimbom'da futbol direktörü Cenk Ergün, 2 yıldızın transferini bitirmek için İtalya'ya uçtu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.06.2022- 06:43
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