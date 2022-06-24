Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Cenk Ergün işi bitiriyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı. Galatasaray Torrent'in yerine Okan Buruk'u göreve getirdi. Seçim süreci nedeniyle transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray açığı kapatabilmek için dört koldan operasyona başladı. Bir yandan orta alanı takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da kadronun yerli kalitesini yükseltmek için düğmeye bastı. RESMİ TEMASLAR START ALDI Takvim'in haberine göre önceki gün İtalya'ya giden futbol direktörü Cenk Ergün'ün A Milli Takım'ın 2 önemli ismi Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmi temaslara başladığı öğrenildi. Ergün'ün iki yıldızın formasını giydiği Sassuolo kulübüne paket teklif sunduğu ve pazarlıkların yoğun şekilde sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre hem Kaan Ayhan hem de Mert Müldür kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün dışındaki yerli isimlerin direkt ilk 11 oyuncusu olmadığını düşündüğü ve bu nedenle hem Kaan ve Mert'in transferinin bitirilmesini istediği ifade edildi. TRABZONSPOR DA DEVREDE Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon Serie A'da 23 karşılaşmaya çıkarken 1 gol attı. Mert ise Serie A'da 33 maçta görev yapıp 1 asist yaptı. Her iki futbolcunun da Sassuolo ile sözleşmeleri 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan'ın ismi Trabzonspor'la da çok ciddi şekilde anılıyor. Başkanlık seçimini nedeniyle transferde zaman kaybeden Aslan, bu transferleri bir an önce bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan ve Mert Müldür transferleriyle birlikte 8+3 yabancı kuralında önemli bir avantaj sağlayacak.