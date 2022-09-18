GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim

Galatasaray 100 günde kökten bir değişim yaşadı. Geçen sezon boyunca kriz ve kaosun eksik olmadığı sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanı Dursun Özbek'le huzura kavuştu ve yeni hocası Okan Buruk önderliğinde taraftarıyla bütünleşti. Sabah'ın derlediği habere göre hedefini şampiyonluk ve gelecek sezon yeniden Avrupa'da boy göstermek olarak belirleyen Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümün detayları şöyle:

1 - Seçim sürecinde projeleri kadar birlik-beraberlik vurgusuna önem yapan Özbek, camiada özlenen barışı sağladı. Küskün eski başkan Adnan Polat, 11 yıl sonra Florya'yı ziyaret edip Aslantepe'ye maç izlemeye geldi.