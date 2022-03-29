GALATASARAY HABERİ - Aslan’da büyük değişim! Kaynak yaratmak adına yıldız isimler yolcu

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantının 30 Nisan'da yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'la beraber birçok ayrılık yaşanacak. Öncelikli olarak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. İspanyol çalıştırıcının yanı sıra sportif direktör Pasquale Sensibile de Burak Elmas döneminin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrılacak. Torrent'le beraber bazı futbolcuların da takımdan ayrılması gündemde. İşte sarı-kırmızılılarda sezon sonunda kaynak yaratma adına gönderebilecek isimler ve takımdan ayrılacak isimler: Fatih Öztürk Sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme imzalanması planlanmıyor. Marcao Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Marcao, kulübe kaynat yaratmak adına 20-25 milyon Euro gibi bonservisle takımdan ayrılabilir. Brezilyalı stoper ile İtalyan takımları ve İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor. Semih Kaya Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoper ile devam etmeyi düşünmüyor. Erick Pulgar Galatasaray'a devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ve hiçbir varlık gösteremeyen Pulgar, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sarı-kırmızılılar, Şilili orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor. Alexandru Cicaldau Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Rumen orta sahanın performansından memnun değil. 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler dinlenecek. Kerem Aktürkoğlu Bankalar Birliği'ne ödeme yapacak olan ve oyuncuların ödemelerini 2 ay geriden ödeyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kaynak yaratma adına satılabilir. Genç futbolcuyu Atletico Madrid, Lyon, Tottenham ve Arsenal gibi kulüpler izliyor. Sarı-kırmızılılar Kerem'den en az 25 milyon Euro gelir bekliyor. Sofiane Feghouli Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli oyuncu ile yeni anlaşma yapılmayacak. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takıma veda edecek. Mostafa Mohamed Galatasaray, beklenen patlamayı yapamayan bir türlü yapamayan Mostafa Mohamed'i uygun bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcüden 10 milyon Euro gelir bekliyor. Halil Dervişoğlu Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun olunmayan milli golcü ile yeni sezonda devam edilmeyecek. Arda Turan Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun duruma göre gelecek sezon teknik heyette görev alması gündemde.