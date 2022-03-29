Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERİ - Aslan'da büyük değişim! Kaynak yaratmak adına yıldız isimler yolcu
GALATASARAY HABERİ - Aslan’da büyük değişim! Kaynak yaratmak adına yıldız isimler yolcu

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da büyük değişim! Kaynak yaratmak adına yıldız isimler yolcu

Galatasaray haberi | Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor. Toplam 1 milyar TL'yi bulacak ödemeler için yeni yönetimi gelir kazandırma konusunda fazlasıyla zorlayacak. Bu nedenle sarı-kırmızılılarda, yıldız oyuncularla yollar ayrılabilir. İşte Galatasaray'da yolların ayrılması muhtemel isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 29.03.2022- 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022- 10:01
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