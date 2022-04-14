TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde!

Trabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Sezon sonu Inter'den ayrılmasına kesin gözle bakılan hücum oyuncusunun gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Fırtına ve Aslan Alexis Sanchez'i yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın hücumda kadro zenginliğini artırmak istemesi ve ileri uçta yıldız isimlerle yoluna devam etmek istemesi bu transferin olasılığını artırıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan bordo-mavililerin seneye Avrupa'da olması bu transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılılara karşı elini güçlendiriyor. Galatasaray'da ise belirsizlik hala devam ediyor. Başkanlık seçimlerine hazırlanan Aslan'ın transfer politikasında nasıl bir yol izleyeceği yeni başkan ve yönetimin gelişiyle de farklılık kazanacak. İki takım içinde bu transferdeki en büyük engel Şilili hücumcunun kendisi. Alexis Sanchez'i Türkiye'de oynamak için ikna etmek gerekiyor. Çünkü 33 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de oynamaya sıcak bakmıyor. Tecrübeli futbolcunun transferi, somut bir teklif yapıldıktan sonra netlik kazanacak. Şilili forvet bu sezon Inter formasıyla çıktığı 31 maçta 7 gol 5 asistlik performans gösterdi. İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...