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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde!

Transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için karşı karşıya geldi. Bu transfer gelişmesi İtalyan basınına da yansıdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Yayın Tarihi: 14.04.2022- 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 10:44
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