07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

Türk futbolunun önemli takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında şampiyonluk yarışı her sezon büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oluyor. Ancak ezeli rakiplerin bu yarışı sadece şampiyonluk ile sınırlı değil... Transfer dönemlerinde de yaşanan çekişmeler geçmişe damga vurmuştu. Türk futboluna damga vuran 29 transfer çalımını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 22:32
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  • 29
Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

1- VEDAT MURİÇ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

  • 2
  • 29
Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

2- EMRE AKBABA

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım

  • 3
  • 29
Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

3- MEHMET EKİCİ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım

  • 4
  • 29
Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

4- SERDAR AZİZ

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

  • 5
  • 29
Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

5- SKRTEL

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım

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