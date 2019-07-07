Devlerin birbirine tarihi transfer çalımları

Türk futbolunun önemli takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında şampiyonluk yarışı her sezon büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oluyor. Ancak ezeli rakiplerin bu yarışı sadece şampiyonluk ile sınırlı değil... Transfer dönemlerinde de yaşanan çekişmeler geçmişe damga vurmuştu. Türk futboluna damga vuran 29 transfer çalımını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 22:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





