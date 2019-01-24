24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Felipe Caicedo için İtalya'da!

Alan, Tetteh ve Pato transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Laziolu golcüye resmen talip oldu.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 15:35
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G.Saray Felipe Caicedo için İtalya'da!
G.Saray Felipe Caicedo için İtalyada!

Dubai'de golcü transferi konusunda somut adımlar atamayan Galatasaray'da, İdari Menajer Şükrü Hanedar bu sabah Roma'ya gitti.

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G.Saray Felipe Caicedo için İtalya'da!
G.Saray Felipe Caicedo için İtalyada!

Hanedar, Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo için İtalyan kulübü ile temaslara başladı.

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G.Saray Felipe Caicedo için İtalya'da!
G.Saray Felipe Caicedo için İtalyada!

Galatasaray, Ekvadorlu golcü için kulübüne ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama teklif etti.

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G.Saray Felipe Caicedo için İtalya'da!
G.Saray Felipe Caicedo için İtalyada!

Sarı-kırmızılıların sunduğu kiralama teklifi ise 750 bin euro. Galatasaray ayrıca 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da teklife dahil etmek istiyor.

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G.Saray Felipe Caicedo için İtalya'da!
G.Saray Felipe Caicedo için İtalyada!

Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro önerildi. Lazio'da yedek konumunda olan Ekvador'lu futbolcu da, Galatasaray'a gitmek istediğini İtalyan kulübüne iletti.

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