27 Aralık 2019, Cuma
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Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...
İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kötü gidişat sonrasında ara transfer dönemini işaret eden Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesi de yavaş yavaş netleşiyor. Bu isimler arasında yer alan Belhanda'dan boşalacak 10 numara mevki için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda flaş bir isim gündemde. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 18:40
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