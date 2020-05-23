Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Falcao'nun arkasına skorer bir isim isteyen Galatasaray bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Younes Belhan'danın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 06:36 ABONE OL