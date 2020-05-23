23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Falcao'nun arkasına skorer bir isim isteyen Galatasaray bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Younes Belhan'danın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 06:36
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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Gelecek sezon yenilenmiş kadrosuyla daha da güçlenmek isteyen ve transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, 10 numaralı formayı tanıdık bir isme vermeyi hedefliyor.

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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Younes Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı ve aldığı yüklü maaş sebebiyle yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Faslı yıldızı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi corona virüsünün getirmiş olduğu maddi krizden en az hasarla çıkma yolunda ilk adımı atmak istiyor.

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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızının peşine düştü.

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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Galatasaray, Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Anastasios Bakasetas'ı transfer hedefi olarak belirledi.

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