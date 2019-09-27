27 Eylül 2019, Cuma

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe 28 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda zorlu 90 dakika mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe derbisinde tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Peki sarı kırmızılı taraftrlar dev derbide koreografi yapacak mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 20:13
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?

Galatasaray tribünlerinin derbi maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi. (Milliyet)

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?

Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?

Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?

Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?

Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.

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