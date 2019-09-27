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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koreografi yapılacak mı?
Galatasaray ile Fenerbahçe 28 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda zorlu 90 dakika mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe derbisinde tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Peki sarı kırmızılı taraftrlar dev derbide koreografi yapacak mı? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 20:13
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