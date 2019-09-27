27 Eylül 2019, Cuma
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Fatih Terim'den Belhanda'ya özel uyarı!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geçen sezon TT Stadı'ndan oynanan F.Bahçe derbisinde 2. sarı karttan atılan ilk yarıda oynanan maçta Soldado ile yaşadığı problem yüzünden maçın çığırından çıkmasına neden olan Cezayirli oyuncu Belhanda'ya uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 20:59
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