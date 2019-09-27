27 Eylül 2019, Cuma

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Fatih Terim'den Belhanda'ya özel uyarı!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geçen sezon TT Stadı'ndan oynanan F.Bahçe derbisinde 2. sarı karttan atılan ilk yarıda oynanan maçta Soldado ile yaşadığı problem yüzünden maçın çığırından çıkmasına neden olan Cezayirli oyuncu Belhanda'ya uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 20:59
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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Maça 1 gün kala teknik direktör Fatih Terim'in derbide sahaya süreceği ilk 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Tecrübeli teknik adamın, yüzünde maskeyle oynayabileceği açıklanan ve takımla antrenmanlara katılan Younes Belhanda'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Futbol Arena'nın haberine göre, Faslı futbolcuya dev maç öncesi teknik heyetten özel bir uyarı geldi.

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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Özellikle Fenerbahçe maçlarında olmak üzere bazı karşılaşmalarda öfke kontrolü problemi yaşayan Belhanda'dan ne olursa olsun oyuna odaklanması ve sinirlenmemesi istendi.

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