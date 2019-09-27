27 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı
Futbol dünyasında artık tek gündem Galatasaray - Fenerbahçe maçında... Dünya derbisine sayılı saatler kala tartışmalar başladı. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Maça Falcao mu damga vuracak, yoksa Vedat Muriç mi? Duayen teknik adam Mustafa Denizli, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini İran'dan Yeni Asır için yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı sözlerle derbi analizi...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 16:05
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