27 Eylül 2019, Cuma

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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı

Futbol dünyasında artık tek gündem Galatasaray - Fenerbahçe maçında... Dünya derbisine sayılı saatler kala tartışmalar başladı. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Maça Falcao mu damga vuracak, yoksa Vedat Muriç mi? Duayen teknik adam Mustafa Denizli, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini İran'dan Yeni Asır için yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı sözlerle derbi analizi...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 16:05
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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı

"HEM KOLAY HEM ZOR"
Hocam siz hem Galatasaray'ı, hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan hocasınız. Hangi takımda başarılı olmak kolay?

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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı

DENİZLİ: Her iki takımda da görev yapmak, hem kolay hem de zor. Hem takımla bütünleşmek, hem yönetimle köprü kurmak, hem medyayla iyi ilişkiler içerisinde olmak ve 20-25 milyon taraftara güven vermek zorundasınız.

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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı

Görev ne kadar keyifliyse o kadar da zordur. Yaparsanız yücelirsiniz, yapamazsanız yürütemezsiniz.

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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı

"SONUCU KESTİRİLEN MAÇLARDIR"
Hocam bu hafta malum herkes Galatasaray- Fenerbahçe derbisine odaklandı. Derbilerde favori kazanmaz, sürprizlere gebedir derler siz buna katılıyor musunuz?

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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ünlü teknik adam açıkladı

DENİZLİ: Aksine derbiler sonuçları daha çok kestirilen maçlardır. Çünkü kadroları ve neler yapacaklarını bilirsiniz.

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