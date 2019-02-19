19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Benfica maçı için Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'da yöneticiler, Meksikalı ön libero Hector Herrera'nın menajeriyle masaya oturacak.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 07:48
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Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Benfica maçı için bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi.

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Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Sarı-kırmızılı ekiple beraber Lizbon'a gidecek olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın burada, menajer Matias Bunge ile buluşacağı ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.

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Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Galatasaray'da sezon sonunda Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor.

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Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek.

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Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Bu nedenle şimdiden orta sahayı güçlendirme çalışmaları başladı.

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