Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kolombiyalı yıldızı takıma katmak için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılı yönetim, Falcao transferinde strateji değişikliğine gitti. İşte Galatasaray'ın 33 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yaptığı yeni plan. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 19:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





