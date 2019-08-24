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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kolombiyalı yıldızı takıma katmak için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılı yönetim, Falcao transferinde strateji değişikliğine gitti. İşte Galatasaray'ın 33 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yaptığı yeni plan. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 19:29
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