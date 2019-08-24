24 Ağustos 2019, Cumartesi

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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kolombiyalı yıldızı takıma katmak için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılı yönetim, Falcao transferinde strateji değişikliğine gitti. İşte Galatasaray'ın 33 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yaptığı yeni plan. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 19:29
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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, bu sezon da aynı hedefi tekrarlamak için harekete geçti.

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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Transfer çalışmalarını bu amaç doğrultusunda sürdüren Cimbom, yoğun bir yaz transfer dönemi geçirerek tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Takviye çalışmalarında hız kesmeyen Aslan'da hedef forvet transferi...

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Galatasaray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan

Sarı-kırmızılıların forvet transferi için tek hedefiyse Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao...

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