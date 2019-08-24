24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı
Galatasaray camiasının günlerdir yatıp kalktığı Radamel Falcao transferinde ortalığı sallayan haber! Yılan hikayesine dönen Falcao transferinde çok sıcak bir gelişme daha yaşandı... İşte gündeme bomba gibi düşen belge iddiası ve transferdeki son dakika gelişmesine dair önemli bilgiler...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:04
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