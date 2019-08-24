24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı

Galatasaray camiasının günlerdir yatıp kalktığı Radamel Falcao transferinde ortalığı sallayan haber! Yılan hikayesine dönen Falcao transferinde çok sıcak bir gelişme daha yaşandı... İşte gündeme bomba gibi düşen belge iddiası ve transferdeki son dakika gelişmesine dair önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:04
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Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı

Cimbom'da Falcao bekleyişi sürerken bomba iddia! Son birkaç gün içinde Fransa'da çok hareketli saatler yaşandı.

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Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı

Galatasaray'a gelme konusunda geri adım atmayan Kolombiyalı yıldız, Monaco 2. Başkanı Petrov ile bir araya geldi.

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Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı

Falcao'nun kararı belli olurken tavrı da gayet net!.. Golcü yıldız Petrov'a "Ayrılık kararım kesin. Galatasaray ile anlaştım" dedi.

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Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı

BULUT YENİDEN MONACO'DA

Menajer Ahmet Bulut da birkez daha Monaco'da Fransız kulübü ile masaya oturdu

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Falcao transferinde şok gelişme! Belgeler ortaya çıktı

Bulut, 3 milyon Euro isteyen Petrov'la bu rakamı düşürmesi için pazarlıklara başladı.

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