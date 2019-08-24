24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleştirilen antrenmana ise Mbaye Diagne damga vurdu. Senegalli golcü, yeni tarzıyla görenleri şaşkına uğrattı.

Giriş Tarihi: 24.08.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 21:23
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Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı

Florya Metin Oktay Tesisleri'de teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

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Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı

Galatasaray, yarın oynanacak olan Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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