24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleştirilen antrenmana ise Mbaye Diagne damga vurdu. Senegalli golcü, yeni tarzıyla görenleri şaşkına uğrattı.
Giriş Tarihi: 24.08.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 21:23
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