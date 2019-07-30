30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Haftalardır Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden ve sarı kırmızılı taraftarların olumlu sonuçlanmasını umutla beklediği yıldız golcü Radamel Falcao için Fransa'dan bomba bir iddia gündeme getirildi. Fransa'nın prestijli spor gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao transferine flaş bir detay gündeme getirdi ve Kolombiyalı golcünün kulübü Monaco'nun transfer planını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 18:12
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Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından son dakika bombası...

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Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Monaco'nun 2013 yılının Haziran ayında 60 milyon euroya bonservisini aldığı Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya artık çok yakın.

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Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Monaco'nun menajer Jorge Mendes'ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül bulmasını istediği belirtilmişti.

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Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

İlk olarak Falcao'nun yerine Milan'dan Andre Silva'nın geleceği planlanırken, Portekizli golcünün sağlık kontrolünden geçememesinin büyük bir şok yaşattığı vurgulanmıştı.

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Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Ancak forvet transferinde Monaco, şoku hızlı atlattı ve aradığı ismi buldu. Sıcak saatlerin yaşandığı transfer gündeminde Monaco yeni golcüsüne kavuşuyor.

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