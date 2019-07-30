30 Temmuz 2019, Salı
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Fransa'dan Falcao için flaş iddia! Monaco ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
Haftalardır Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden ve sarı kırmızılı taraftarların olumlu sonuçlanmasını umutla beklediği yıldız golcü Radamel Falcao için Fransa'dan bomba bir iddia gündeme getirildi. Fransa'nın prestijli spor gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao transferine flaş bir detay gündeme getirdi ve Kolombiyalı golcünün kulübü Monaco'nun transfer planını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 18:12
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