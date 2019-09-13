14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!

Süper Lig'in 4. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçı boş geçmeyen Falcao'nun gol sevincindeki detay dikkat çekti. İşte Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinden kareler...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 22:48
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Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk kez forma giydi.

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Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!

Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

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Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!

Falcao hücumda takımı adına gol ararken, Lemina orta sahada savunmaya dönük görev aldı.

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Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızının tek golüyle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 7'ye yükseltti.

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Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!

Kolombiyalı yıldız, attığı gol sonrası sevincini Metin Oktay selamı vererek yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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