14 Eylül 2019, Cumartesi
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Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!
Süper Lig'in 4. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçı boş geçmeyen Falcao'nun gol sevincindeki detay dikkat çekti. İşte Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinden kareler...
Giriş Tarihi: 13.09.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 22:48
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