05 Eylül 2019, Perşembe
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Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı
Galatasaray, transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada Falcao'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını bildirse de yönetimin, Kolombiyalı yıldızın transferi için Monaco'ya bonservis bedeli ödediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Fransız kulübünden açıklama geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 16:22
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