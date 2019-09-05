05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı

Galatasaray, transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada Falcao'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını bildirse de yönetimin, Kolombiyalı yıldızın transferi için Monaco'ya bonservis bedeli ödediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Fransız kulübünden açıklama geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 16:22
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Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, yoğun bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

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Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı

Sarı-kırmızılılar tam 14 oyuncuyu kadrosuna katarken, kiralık futbolcular da dahil 8 isimle yollarını ayırdı.

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Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı

Cimbom'un transferi için en çok çaba sarf ettiği isimse Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao oldu...

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Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı

Galatasaray, transferi için aylardır uğraştığı Falcao'nun transferini yaz döneminin kapanmasına birkaç gün kala noktayı koydu.

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Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödedi mi? Monaco açıkladı

Aslan, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği görkemli imza töreninde başta Falcao olmak üzere diğer transferlerine imza attırdı.

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