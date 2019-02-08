08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i şekilldendi...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 15:43
  • 1
  • 23
Galatasarayda Trabzonspor maçı 11i şekillendi!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray'ı bu hafta zorlu bir maç bekliyor.

  • 2
  • 23
Galatasarayda Trabzonspor maçı 11i şekillendi!

Ligdeki 22. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar 10 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

  • 3
  • 23
Galatasarayda Trabzonspor maçı 11i şekillendi!

Medipol Başakşehir'in ardından 33 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray için bu maç kritik bir öneme sahip.

  • 4
  • 23
Galatasarayda Trabzonspor maçı 11i şekillendi!

Ligde averajla 5. sırada bulunan Trabzonspor'un puanı 33.

  • 5
  • 23
Galatasarayda Trabzonspor maçı 11i şekillendi!

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör