30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i takibine sürdüren Galatasaray, bir yandan da santrfor transferi için tüm gücü ile çalışıyor. Alman basınının iddiasına göre Galatasaray, Schalke'nin Arjantinli golcüsü Franco Di Santo ve O. Marsilya'dan Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 00:05
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Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!

Forvet transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho, Pato, Benjamin Tetteh, Ze Luis, Artem Dzyuba gibi isimlerle görüşüyordu. Bu isimlere ek olarak Alman basınından flaş bir iddia geldi.

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Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!

Bilsport, Sarı-Kırmızılıların Schalke 04 forması giyen Franco Di Santo'nun transferini her an açıklayabileceğini öne sürdü.

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Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!

Galatasaray'da halen forvet hattına takviye yapılmaması camiada huzursuzluk yarattı.

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Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!

Teknik Direktör Fatih Terim'in de durumdan rahatsız olduğu bilinirken, yetkililer çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Galatasaray'ın Schalke 04'ün forvet oyuncusu Franco Di Santo'nun transferini gün içerisinde bitireceğini yazdı.

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