30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Di Santo ve Mitroglou ile anlaştı!
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i takibine sürdüren Galatasaray, bir yandan da santrfor transferi için tüm gücü ile çalışıyor. Alman basınının iddiasına göre Galatasaray, Schalke'nin Arjantinli golcüsü Franco Di Santo ve O. Marsilya'dan Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 00:05
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