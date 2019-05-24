24 Mayıs 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Deniz Türüç için pazarlıklara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup ederek ezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transfer listesindeki futbolcular için temaslara başladı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde üst sıralarda bulunan isimlerden biri ise Deniz Türüç...
Giriş Tarihi: 24.05.2019 00:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 00:11
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı