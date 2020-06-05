05 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 9 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, bu serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. 14 Haziran'da Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürüyor. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:05
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Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

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Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı.

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Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

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Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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