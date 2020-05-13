13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Flaş iddia! Mandzukic Galatasaray yolunda...

Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun yerine Mario Mandzukic ismi gündeme gelmişti. Hırvat basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili hazırladığı haberde sarı-kırmızılı takımı ön plana çıkardı. Arap ekibi Al Duhail'de forma giyen Hırvat golcünün, Avrupa statlarındaki taraftar atmosferini çok özlediği belirtilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu hasreti giderebileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:06
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Flaş iddia! Mandzukic Galatasaray yolunda...

Galatasaray'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar başladı. Hedef yine şampiyonluk... Ancak bir yandan da geleceğe yönelik çalışmalar da yapılıyor.

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Flaş iddia! Mandzukic Galatasaray yolunda...

Corona virüsü salgını nedeniyle gelirlerini kaybeden sarı-kırmızılı ekipte maaş indirimi gündemde... Ancak şu ana kadar bir gelişme kaydedilmiş değil.

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Flaş iddia! Mandzukic Galatasaray yolunda...

Özellikle Radamel Falcao indirime çok da sıcak bakmazken sezon sonunda Arap takımlarının yolunu tutabileceği ifade ediliyor.

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Flaş iddia! Mandzukic Galatasaray yolunda...

Bu aşamada Al Duhail takımında forma giyen Mario Mandzukic, Cimbom ile anılmaya devam ediyor.

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Flaş iddia! Mandzukic Galatasaray yolunda...

REKABETİ SEVİYOR

Son olarak Hırvat Jutarnji gazetesi muhabiri Tomislav Juranovic, Galatasaray'ın Mandzukic'e ilgisiyle ilgili olarak; "Türk kulüpleri eskisi kadar finansal olarak güçlü değiller ancak Mandzukic daha fazla spor güdüsüne bakıyor" iddiasını ortaya attı.

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