17 Eylül 2019, Salı

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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Mbaye Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika ekibi, çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:10
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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'ü sizler için analiz ettik.

İşte Belçika temsilcisinin artıları eksileri...

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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 2 ön elemeden geçerek geldi. İlk maçta berabere kaldığı Dinamo Kiev'i, sahasında mağlup ederek play-off'a kalan Club Brugge, ardından LASK Linz'i her iki maçta yenerek saf dışı bıraktı.

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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...

Brugge, Belçika Ligi'nde geride kalan 6 maçta ise mağlubiyet görmedi. 6 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Club Brugge, 14 puanla 2. sıranın sahibi oldu.

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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...

Hafta sonu Cercle Brugge'ü deplasmanda 2-0 yenen Club Brugge, bir önceki haftada zorlu Genk maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan Club Brugge, son 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Sezonu erken açan takımlardan biri olan Club Brugge, hem Belçika'da hem de Avrupa'da şu ana kadar resmi maçlarda hiç yenilmedi.

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