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Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Mbaye Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika ekibi, çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi Senegalli golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:10
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