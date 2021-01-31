İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için çalışmalarını sürdürdüğü İrfan Can Kahveci'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Hertha Berlin'in de transfer teklifinde bulunduğu yıldız futbolcunun kararını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)