31 Ocak 2021, Pazar

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İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için çalışmalarını sürdürdüğü İrfan Can Kahveci'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Hertha Berlin'in de transfer teklifinde bulunduğu yıldız futbolcunun kararını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 31.01.2021 18:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 18:59
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İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türkiye'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son saatlerine girilirken, takımlar son hamlelerini gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekipleri birçok takviyeyle takımlarını güçlendirirken, kış transfer döneminin en gözde ismi İrfan Can Kahveci oldu.

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İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Başakşehir forması giyen yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi.

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İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki takım da İrfan Can için Başakşehir'e tekliflerini iletirken, turuncu-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

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İrfan Can Kahveci'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan ünlü gazeteci Nicolo Schira, cumartesi günü sosyal medya hesabından Hertha Berlin'in İrfan Can Kahveci için teklif yaptığını duyurdu.

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