18 Haziran 2019, Salı
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Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi
Arjantin'den Ole gazetesine özel açıklamalarda bulunan tecrübeli ön libero Ever Banega "Galatasaray'a mı gidiyorsun?" sorusu üzerine, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 17.06.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 07:54
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