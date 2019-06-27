27 Haziran 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! "Bu hafta içinde...."
Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezona kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler transfer girişimlerine tam gaz devam ediyor. Takımlarında görmek istedikleri oyuncuları ikna edebilmek için birbirleriyle yarışan kulüpler transferleri bir an önce bitirip gelecek sezon çalışmalarına başlamak istiyor. Sezonun kapanmasının ardından transferin en gözde ismi haline gelen Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş bir açıklama geldi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Vedat Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 21:50
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"