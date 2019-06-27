27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! "Bu hafta içinde...."

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezona kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler transfer girişimlerine tam gaz devam ediyor. Takımlarında görmek istedikleri oyuncuları ikna edebilmek için birbirleriyle yarışan kulüpler transferleri bir an önce bitirip gelecek sezon çalışmalarına başlamak istiyor. Sezonun kapanmasının ardından transferin en gözde ismi haline gelen Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş bir açıklama geldi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Vedat Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 21:50
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Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! Bu hafta içinde....

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, birçok kulübün transfer listesinde bulunan oyuncuları Vedat Muriç konusuyla ilgili belirsizliğin bu hafta içerisinde bir karara bağlanacağını açıkladı.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! Bu hafta içinde....

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, TRT SPOR'a yaptığı açıklamada, oyuncuları Vedat Muriç'in transfer konusu hakkında oluşan belirsizlikleri bu hafta içerisinde karar bağlayacaklarını ifade etti.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! Bu hafta içinde....

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü açıklayan Başkan Kartal, transferin gerçekleşememesi durumunda da Vedat'ın Çaykur Rizespor'da daha iyi performans göstereceğini belirtti.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! Bu hafta içinde....

Başkan Kartal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vedat Muriç, Türkiye gündeminde baya zaman bir yer tuttu. Sayın Ali Koç ile görüştüm. Artık son aşamaya getirmemiz gerekecek. Artık dalgalanma oluşturacak şekilde değil de, bu işi bir yerde bitirmek gerekiyor."

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! Bu hafta içinde....

"Eğer transfer gerçekleşmezse de Vedat bizim oyuncumuz, neticede Rizespor'da daha iyi oynayacaktır. Galiba bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın teklifi de devam ediyor."

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