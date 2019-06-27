Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! "Bu hafta içinde...."

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezona kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler transfer girişimlerine tam gaz devam ediyor. Takımlarında görmek istedikleri oyuncuları ikna edebilmek için birbirleriyle yarışan kulüpler transferleri bir an önce bitirip gelecek sezon çalışmalarına başlamak istiyor. Sezonun kapanmasının ardından transferin en gözde ismi haline gelen Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş bir açıklama geldi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Vedat Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...