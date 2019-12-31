Galatasaray Arda Turan ile imzalıyor! İşte alacağı ücret

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalayacağı ve Arda'nın Galatasaray'dan alacağı ücretin dahi belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 17:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





