04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş yorum! "Sahada olmayınca Antalya'yı bile yenemiyorlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Mücadele sonrası spor yazarları, golsüz beraberlikle biten karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerlerle değerlendirdi. İşte spor yazarlarının Galatasaray - Antalyaspor maçı yorumları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:39
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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş yorum! Sahada olmayınca Antalya'yı bile yenemiyorlar

SERKAN KORKMAZ - ANTALYALI!

Son maçında Hatay karşısında hezimete uğrayan Antalyaspor, maça hayli ürkek başladı. Rakibi oyunu hayli geride kabul etmesine ve topu bırakmasına karşın Galatasaray ilk yarıda gole en çok Belhanda'nın hayli uzaktan çektiği güzel şutla yaklaşabildi. Koskoca 45 dakikada, Belhanda'nın o şutu, her iki takımın kaleyi tutturabildiği tek şuttu zaten.

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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş yorum! Sahada olmayınca Antalya'yı bile yenemiyorlar

Donk'un ve Arda'nın Linnes'i, Marcao'nun Saracchi'yi son çizgiye indiren harika paslarıysa, Antalya savunmasının dikkatiyle savuşturuldu. Galatasaray'ın yüzde 66 topla oynama oranıyla, bir önceki maçında altı yemiş bir takım karşısında daha fazlasını yapması gerekirdi... İlk yarıda sahadaki en anlamsız varoluş Ömer'inkiydi kuşkusuz.

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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş yorum! Sahada olmayınca Antalya'yı bile yenemiyorlar

Nitekim ikinci yarının başında Falcao girdi, Ömer çıktı. Tam herkes "Galatasaray her an gol bulacak" diye düşünürken Emre Kılınç'ın kırmızı kartı geldi. Hakemin bu kararı bence ağır bir karardı ve sanırım VAR da benimle aynı fikirdeydi. Pozisyonun hemen sonrasında Marcao'nun gördüğü sarı kartsa bana göre kırmızı olmalıydı.

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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş yorum! Sahada olmayınca Antalya'yı bile yenemiyorlar

Antalya'ya çok şaşırdım; kalan uzun süreye, Falcao'nun tekrar kenara gitmesine rağmen eksik oynayan Galatasaray en az 11'e 11 oynanan bölümdeki kadar maçın hakimiydi. Kabul etmek gerekir ki sarı-kırmızılılarda alternatifi olmayan tek bir futbolcu var; "Antalyalı" olmayınca şöyle oynayan bir Antalya'yı bile yenemiyorlar.

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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş yorum! Sahada olmayınca Antalya'yı bile yenemiyorlar

LEVENT TÜZEMEN - İKİ İSİM ARANDI

Bir takımın oyun felsefesi vardır. Ancak rakibe göre oyunlar değişebilir. Hücum oynatmasıyla şöhreti yakalayan Ersun Yanal "Kompakt futbol" anlayışıyla Antalyaspor'u yenilmemeye çıkarmış. İlk 45'te topu Galatasaray'a verip 30 metrede katı savunma yapan ve oyunu çirkinleştiren bir Antalya izledik. Galatasaraylı oyuncular duvarı delecek planları bulamadı.

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