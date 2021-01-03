04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den anlamlı hareket! "İşsiz kalmasın"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız ismin çekilen fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi üzerine, sarı-kırmızılı takım sert bir dille bu hareketi eleştirerek mahkemeye verme kararı almıştı. Norveçli futbolcudan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 06:02
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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den anlamlı hareket! İşsiz kalmasın

Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken, havai fişeğin elinde patlamasıyla gözlerinden ciddi şekilde yaralanmıştı.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den anlamlı hareket! İşsiz kalmasın

Hayati tehlikesi olmayan ancak futbol kariyeri riske giren Omar'ın yaşadığı travmaya rağmen hastane odasında sergilediği duyarlı davranış herkesi şaşırttı.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den anlamlı hareket! İşsiz kalmasın

Sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın ambulansla hastaneye giderken fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişileri mahkemeye verme kararı aldı.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den anlamlı hareket! İşsiz kalmasın

Bu bilgi kendisine iletilen Omar'ın ilk sözleri "Lütfen şikayet etmeyin, kimse işinden olmasın!'' oldu.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den anlamlı hareket! İşsiz kalmasın

G.Saray kalecisi Fatih Öztürk takım olarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, "Ciğerimiz yanıyor. Kelimeler yetersiz. Omar'ın kardeşleri olarak olayın şokunu yaşıyoruz. Bu saatten sonra onun morale ve sevgiye ihtiyacı var. G.Saray ailesi olarak her zaman yanında olup ona destek vereceğiz" diye konuştu. (Sabah)

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