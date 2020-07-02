Galatasaray'da iki imza tamam! İşte yeni transferler

Zirveyle arasında 8 puan bulunan Galatasaray, birnevi şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Bu kapsamda gelecek sezona odaklanan ve transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, iki isimle anlaştı bile. İşte o isimler ve transfer detayları...