02 Temmuz 2020, Perşembe

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Galatasaray'da iki imza tamam! İşte yeni transferler

Zirveyle arasında 8 puan bulunan Galatasaray, birnevi şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Bu kapsamda gelecek sezona odaklanan ve transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, iki isimle anlaştı bile. İşte o isimler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:21
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Fatih Terim sağ bek için onu istedi!

Süper Lig'de bitime az bir süre kala transferde harekete geçen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına kolları şimdiden sıvadı.

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Fatih Terim sağ bek için onu istedi!

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Fatih Terim sağ bek için onu istedi!

Yeni sezonda kadrodaki birçok isimle vedaya hazırlanan Aslan, bu isimlerden boşalan yerleri de yapacağı nokta atışı transferlerle doldurmak istiyor.

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Fatih Terim sağ bek için onu istedi!

Corona virüsü pandemisi sonrası tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen sarı-kırmızılılar yapacağı transfer hamlelerinde bonservisi elinde olan isimlere yönelmeyi hedefliyordu.

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Fatih Terim sağ bek için onu istedi!

Birçok transfer söylentisinin ardından ilk somut adımlarını atmaya başlayan Galatasaraylı kurmayların hedefi şampiyon bir kadro oluşturarak önümüzdeki sezon kupayı taraftarlara armağan etmek...

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